Un accidente de tránsito en el oeste de Cuba deja un fallecido y dos lesionados

La Habana, 30 ago (EFE).- Un fallecido y dos lesionados es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes en la autopista que enlaza La Habana y la provincia Pinar del Río (extremo oeste), informaron este sábado medios estatales.

Pasadas las 10:00 de la noche, el chofer de una rastra perteneciente a la Empresa de Transportación de Combustibles perdió el control del vehículo y este se volcó en la vía, detalló el portal web oficialista Cubadebate.

Como resultado murió un joven médico, de 25 años.

Cuba registró en 2024 un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que los reportados en el año precedente (8.556), según las estadísticas oficiales más recientes.

Entre las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %).

Otros factores que inciden son el mal estado de las calles y carreteras por la falta general de mantenimiento, así como de buena parte del parque automotor con entre 40 y 70 años de funcionamiento. EFE

