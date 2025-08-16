Un accidente en el altiplano de Perú deja siete muertos y diez heridos

Lima, 16 ago (EFE).- Un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Arequipa a Juliaca, en el altiplano sur de Perú, provocó la muerte de siete personas y diez heridos, cuando un bus de pasajeros volcó en una carretera y fue embestido por un camión, según informaron este sábado los medios locales.

El accidente se produjo el viernes en la noche en el sector Santa Lucía, de la carretera que atraviesa las regiones surandinas de Arequipa y Puno, cuando el ómnibus de la empresa Wayra se volcó en una curva, por aparente exceso de velocidad.

El vehículo de transporte interprovincial invadió el carril contrario y fue embestido por un camión que circulaba en sentido opuesto, según reportó el canal estatal TVPerú.

Los fallecidos, tres mujeres y cuatro hombres, fueron conducidos por los rescatistas a un centro de salud de Santa Lucía, mientras que los heridos han sido evacuados al hospital Carlos Monge Medrano en Juliaca, Puno.

El trabajo de rescate de los lesionados se extendió por varias horas, durante las cuales esa carretera quedó interrumpida para el tránsito hasta que los vehículos fueron remolcados de la zona.

A inicios de la semana, otro accidente en la surandina Puno, en la zona de Huayllabamba, provocó la muerte de 10 pasajeros y 40 heridos por la caída de un bus interprovincial a un abismo de 200 metros.EFE

