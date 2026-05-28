Un acuerdo abre el camino al sector privado de Israel a proyectos estratégicos en Panamá

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Ciudad de Panamá, 27 may (EFE).- Panamá e Israel firmaron este miércoles un memorando de entendimiento que incorporará activamente al sector privado israelí en proyectos estratégicos de desarrollo en Panamá.

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen.

Cohen dijo que este acuerdo es uno de los resultados directos de la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, el pasado 6 de mayo, la primera de ese cargo al país centroamericano.

«Ya hay empresas israelíes interesadas en este acuerdo» que fortalece la cooperación bilateral mediante un modelo de alianza público privada o PPP por sus siglas en inglés, afirmó el diplomático.

Un comunicado conjunto indicó que el convenio establece un nuevo marco de colaboración entre el Gobierno panameño y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) de Israel, involucrando al sector privado israelí para promover y apoyar diversas iniciativas en Panamá, que involucren empresas tecnológicas y expertos en sectores de salud digital, agua, agricultura, educación y otras.

El canciller panameño dijo por su parte que el memorándum «se fundamenta en el diálogo permanente y la voluntad de ambas partes de trabajar de manera coordinada y amistosa».

La cooperación entre Israel y Panamá se mantiene desde hace décadas en áreas como salud, educación, innovación, agricultura, agua, ciberseguridad y desarrollo científico, indicó la misiva oficial. EFE

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