Un acusado de agresión en el caso de las violaciones a Gisèle Pelicot pide la absolución

3 minutos

París, 2 dic (EFE).- El juicio en Aviñón (Francia) por las violaciones a Gisèle Pelicot, víctima de sumisión química de su exmarido para que decenas de hombres abusaran de ella, continuó este lunes con los alegatos de las defensas, donde se pidió por primera vez una absolución para uno de los 51 acusados.

Fue en concreto la defensa de Joseph C., un hombre de 69 años que en este juicio está inculpado por agresión sexual -y no por violación o intento de violación como el resto-, ya que la investigación no constató penetración en los abusos que cometió contra Gisèle Pelicot.

Por eso la Fiscalía había propuesto para él la condena más baja entre las solicitadas la semana pasada, de cuatro años de prisión, mientras que las más altas ascendieron a 20 años.

Su abogado, Christophe Bruschi, argumentó que su cliente no era consciente de que la víctima estaba drogada, que para él se trataba de una especie de aventura de «libertinaje» y que solo la tocó durante escasos minutos antes de marcharse, de acuerdo a informaciones divulgadas por la radio RMC.

Según el letrado, ese intervalo de tiempo le fue necesario para darse cuenta de que la situación no era normal. Por eso, aunque Joseph C. actuara de manera «imprudente», para su defensa la infracción de la que se le acusa no existió.

Hasta ahora los abogados defensores que habían intervenido para dar sus alegatos finales habían reconocido la culpabilidad de sus representados, aun rechazando la gravedad de los cargos y de las penas solicitadas por la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas, que comenzaron el miércoles pasado con la de Dominique Pelicot, continuarán hasta el día 13 de diciembre y la sentencia se espera antes del día 20.

Para Dominique Pelicot se pide una pena de 20 años de cárcel, que es la máxima contemplada por la ley, pero en total hay 51 acusados en este macrojuicio por las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra Gisèle Pelicot entre julio de 2011 y octubre de 2020.

Su entonces marido la drogaba para que hombres con los que entraba en contacto por internet la violaran mientras él lo grababa.

Todo terminó en septiembre de 2020, cuando Dominique Pelicot fue detenido por filmar bajo las faldas de varias clientas de un supermercado.

Eso llevó a destapar cientos de pruebas de las violaciones contra su entonces esposa, quien al igual que el resto de la familia no era en absoluto consciente de las atrocidades a las que la sometía.

Ella misma achacaba las lagunas y síntomas que sufría a posibles problemas de salud y para este juicio decidió que el proceso fuera público, a fin de que la vergüenza cambiara de bando y para concienciar sobre la sumisión química.

Dominique Pelicot está imputado, además, en otros dos casos de violencia machista: uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación con arma blanca en 1999.

Entre los 51 acusados también figura otro hombre acusado de replicar los métodos de Pelicot con su propia esposa.EFE

ngp/jam