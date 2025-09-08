The Swiss voice in the world since 1935

Un adolescente asesina a tiros a dos policías e hiere a otros dos en una comisaría turca

1 minuto

Estambul, 8 sep (EFE).- Un adolescente de 16 años ha atacado este lunes una comisaría en la ciudad turca de Esmirna con un fusil de caza, matando a dos policías y causando heridas a otros dos antes de ser herido y detenido por los agentes, informaron los medios locales.

El ministro del interior, Ali Yerlikaya, confirmó en su cuenta de X que en el ataque en el barrio de Balçova, en la periferia occidental de Esmirna, la tercera ciudad más populosa de Turquía, habían fallecido dos policías.

Otros dos resultaron heridos, uno de ellos grave, y la cadena de informativos NTV asegura que también sufrió heridas leves un civil.

El gobernador de Esmirna, Süleyman Elban, confirmó a la prensa que el joven no tenía antecedentes judiciales, vivía en la misma calle en la que se halla la comisaría y cometió el ataque con el fusil de caza de su padre.

La emisora NTV, por su parte, reproduce informaciones no confirmadas según las que el chico había sido detenido anteriormente por un delito no especificado y luego puesto en libertad.

Por esta razón, la emisora especula con que el motivo del ataque, aún sin esclarecer, podría ser una venganza por el trato experimentado en la comisaría.

Varios fiscales han sido asignados al caso y se investigan las circunstancias, precisó el Ministerio de Justicia turco. EFE

