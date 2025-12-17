Un adolescente de 15 años, acusado de matar de una puñalada a una niña de 9 en Inglaterra

1 minuto

Londres, 17 dic (EFE).- Un adolescente de 15 años ha sido acusado este miércoles de asesinar a una niña de 9 en la ciudad de Weston-super-Mare, informó la Policía de Avon & Somerset (suroeste de Inglaterra).

La víctima ha sido identificada como Aria Thorpe, hallada muerta de una puñalada en su casa de la calle Lime Close, en Weston-super-Mare, el lunes por la noche, añadió la fuente.

El acusado, cuyo nombre no puede ser facilitado por razones legales dado que es menor de edad, permanece retenido en una comisaría a la espera de comparecer este miércoles ante el Tribunal de Bristol.

La superintendente de las fuerzas del orden de Avon & Somerset Jen Appleford informó a los medios de que es «imposible describir cuán traumáticas han sido las últimas 36 horas» para la familia de Aria.

«La trágica pérdida de una niña tan pequeña ha causado una enorme conmoción, con un profundo sentimiento de pérdida en toda la comunidad», añadió.

El diputado de Weston-super-Mare, el laborista Dan Aldridge, describió la muerte de la pequeña como una «tragedia desgarradora para la familia y sus seres queridos».

«Este es un momento que nos conmocionará y entristecerá a todos, y sé que muchos en nuestra ciudad estarán de luto, angustiados y buscando respuestas», declaró. EFE

vg/llb