Un adolescente herido, casas y cultivos destruidos en ataques de colonos en aldea de Belén

Jerusalén, 3 ene (EFE).- Una treintena de colonos irrumpieron este sábado en la aldea de Kisan en Belén (Cisjordania ocupada) dejando a un adolescente, de 16 años, herido tras recibir un disparo, además de destrozar varias casas y cultivos agrícolas, según informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

El joven herido fue trasladado a un hospital por la Media Luna Roja Palestina tras recibir un disparo en la pelvis durante los enfrentamientos que estallaron tras la incursión de los colonos, agrega Wafa.

Los colonos, según explicó a Wafa Musa Abayat, jefe del consejo de la aldea, atacaron también una escuela y varias casas además de destrozar cultivos agrícolas.

Asimismo, en la aldea de Al Mughayyair, al noreste de Ramala, las fuerzas israelíes irrumpieron en tierras agrícolas y detuvieron allí a cuatro activistas extranjeros que habían acudido para dar apoyo a la familia Abu Naeem, que ha sido objeto de ataques y provocaciones diarias por parte de los colonos, recoge Wafa.

La situación en este y otros puntos de la Cisjordania ocupada lleva meses siendo especialmente tensa en los que familias palestinas han sufrido ataques a manos de los colonos israelíes, pero también redadas del Ejército israelí. EFE

