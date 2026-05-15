Un adolescente muere por disparos israelíes en Cisjordania

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La Autoridad Palestina afirmó que un adolescente murió el viernes por tiros de soldados israelíes en una aldea del norte de Cisjordania ocupada, donde el ejército israelí indicó haber disparado contra un lanzador de piedras.

Fahd Zidan Oweis, de 15 años, murió «por balas de las fuerzas de ocupación (ejército israelí, ndlr) al amanecer en la localidad de Lubban al-Sharqiya, en la provincia de Naplusa», señaló un breve comunicado del Ministerio de Salud palestino.

Según esta fuente, el cadáver sigue en manos de las fuerzas israelíes.

Interrogado por la AFP, el ejército declaró que «en el transcurso de una operación antiterrorista dirigida en la región de Lubban al-Sharqiya, los soldados detectaron a tres terroristas que lanzaban piedras contra vehículos israelíes que circulaban por una carretera».

«Los soldados dispararon en dirección de los terroristas y eliminaron a uno de ellos», declaró un portavoz militar.

El miércoles, otro adolescente palestino, de 16 años y originario de Lubban al-Sharqiya, fue abatido por disparos de soldados israelíes en un pueblo cercano, según la Autoridad Palestina. El ejército israelí declaró haber abierto fuego contra unos «lanzadores de piedras».

Setenta niños palestinos han muerto en operaciones militares y ataques de colonos en Cisjordania desde enero de 2025, indicó el martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El 93% de los casos fue responsabilidad de las fuerzas israelíes, afirmó ese organismo.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. La violencia relacionada con el conflicto israelí-palestino se ha disparado en este territorio en el marco del conflicto en Gaza, desencadenado por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, al menos 1.072 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también muchos civiles, murieron en Cisjordania por ataques de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, de acuerdo con datos oficiales israelíes, al menos 46 israelíes, entre ellos civiles y soldados, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones militares.

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