Un adolescente provoca una explosión en un banco en Moscú y es detenido

1 minuto

Moscú, 7 mar (EFE).- Un adolescente provocó este sábado una explosión en un banco en la región de Moscú, en Rusia, y fue detenido poco después por las fuerzas del orden, quienes afirman que actuó bajo órdenes de estafadores desconocidos.

«Según informes preliminares, un adolescente de 16 años, siguiendo instrucciones telefónicas de desconocidos, introdujo un bote con líquido inflamable en una sucursal bancaria, lo roció y le prendió fuego», según el comunicado que cita TASS de la Fiscalía rusa.

Según afirma la investigación, el joven introdujo en una sucursal bancaria de la empresa VTB un bidón de gasolina, el cual roció sobre uno de los cajeros automáticos y le prendió fuego provocando una explosión que hizo estallar las puertas exteriores del establecimiento.

El incidente ocurrió en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros de la plaza Roja, en la capital rusa.

Paralelamente, otro adolescente prendió fuego a una gasolinera en la ciudad de San Petersburgo, tras lo cual trató de escapar, pero fue detenido poco después por la policía.

Las autoridades rusas vinculan a menudo este tipo de delitos con sabotajes por órdenes de la inteligencia ucraniana.EFE

