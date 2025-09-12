Un agente de ICE mata a tiros a un hombre que se resistía al arresto en el área de Chicago

Nueva York, 12 sep (EFE).- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) disparó mortalmente este viernes a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto en un control de tráfico y que intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades.

El hombre «intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar», explicó ICE en un comunicado.

«Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local», añadió la nota.

El fallecimiento el hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificado en el hospital, mientras que el agente sufrió «heridas graves y se encuentra estable», según ICE.

El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, responsabilizó del incidente a «los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden».

Esas personas «no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas», aseguró.

Fuentes locales y colectivos sociales de Chicago señalaron a EFE que ICE ha aumentado el número redadas migratorias y arrestos en la ciudad y en el resto del estado de Illinois dentro de su gran Operación Midway Blitz, lanzada el pasado lunes.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha sido, por el momento, mucho más limitada de lo que prometió el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas el pasado fin de semana, y que hacían presagiar incluso el envío a Chicago de la Guardia Nacional, como ocurrió previamente en Los Ángeles y en Washington D.C.

«Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA», publicó Trump en Truth Social el sábado pasado con una imagen de sí mismo creada por inteligencia artificial simulando la película ‘Apocalypse Now’.

No obstante, los residentes de Chicago y sus alrededores se mantienen atentos a la presencia de agentes y vehículos del ICE en toda la zona, e informan de sus acciones y redadas a través de redes sociales.

Este viernes, Trump anunció que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el «creciente crimen» en las calles, aunque advirtió que «habría preferido ir a Chicago». EFE

