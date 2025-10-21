Un agente federal es herido de bala en medio de un operativo migratorio en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Un agente federal y otra persona resultaron heridos este martes en medio de un operativo migratorio en el sur de Los Ángeles y una persona se encuentra bajo custodia en relación con el tiroteo, según informaron medios estadounidenses.

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad, según una fuente anónima citada por NBC.

La vida del oficial no corre peligro, según dijo la cadena de televisión.

Una persona más resultó herida en el tiroteo, pero no está claro si fue quien disparó contra el oficial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación con el tiroteo.

Varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), están colaborando con la investigación.

Un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrado debido a la investigación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha denunciado en repetidas ocasiones que han aumentado las amenazas contra los agentes federales que desarrollan la agresiva ofensiva de la Casa Blanca contra inmigrantes.

El mes pasado un hombre apostado en una terraza disparó contra el edificio de ICE en Dallas (Texas), lo que cobró la vida de dos inmigrantes que estaban bajo custodia federal. EFE

amv/hbc/lar