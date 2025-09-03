Un alcalde en Paraguay expresa su respaldo «firme y solidario» a Nicolás Maduro

Asunción, 3 sep (EFE).- El alcalde de la ciudad paraguaya de Limpio (centro), Optaciano Gómez, dirigió una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para expresar su «más «firme y solidario apoyo en los difíciles momentos que -asegura- atraviesa el hermano pueblo venezolano».

«Que el espíritu de nuestro mariscal Francisco Solano López y la bendición de nuestro santo patrono San José lo acompañen», reza la misiva, difundida por medios locales.

En declaraciones a EFE, Gómez justificó el mensaje, al indicar que el pueblo de Venezuela durante la época del presidente Hugo Chávez, quien gobernó ese país desde 1999 hasta su muerte, en 2013, «ayudó mucho» a la comunidad de Limpio (ubicada a unos 20 kilómetros de Asunción, la capital paraguaya).

El burgomaestre, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), recordó que cuando Maduro fue canciller hizo una visita, en 2011, a Limpio para asistir a una misa.

Gómez, que lleva cuatro períodos al frente de la administración local, se mostró preocupado por la posibilidad de que Venezuela enfrente una guerra con Estados Unidos, ante la presencia de buques del país norteamericano cerca de las costas venezolanas, con el objetivo, según la Casa Blanca, de luchar contra el narcotráfico.

En ese sentido, advirtió que «apretando un botoncito» Estados Unidos puede «hacer lo que quieran» contra Venezuela, lo que, indicó, le recuerda la historia de su país, que enfrentó entre 1864 y 1870 la Guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Brasil y Uruguay, conflicto que diezmó a la población local.

El intendente afirmó, en todo caso, que su posición es personal.

El pasado 22 de agosto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al Cartel de los Soles, que Estados Unidos relaciona con el Gobierno de Maduro, como una «organización terrorista internacional».

El martes, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, informó que las Fuerzas Armadas de su país abrieron fuego contra una embarcación que supuestamente trasladaba drogas en el Atlántico, en un hecho en el que -afirmó- murieron once presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, designada como terrorista por su Administración, según un vídeo publicado en su cuenta en la red social Truth Social. EFE

