Un alto cargo chino visitará esta semana Corea del Norte, en pleno estrechamiento de lazos

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Pekín, 14 jul (EFE).- El presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, visitará Corea del Norte entre este miércoles y el viernes, en medio de frecuentes contactos entre Pekín y Pionyang y apenas unos días después de la visita a China del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song.

Wang, cuarto en la jerarquía del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y considerado principal ideólogo del presidente, Xi Jinping, realizará una «visita oficial amistosa» a Corea del Norte, informó este martes la agencia estatal Xinhua.

El viaje se producirá por invitación del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (gobernante) y del Gobierno norcoreano, según un portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh citado por Xinhua.

El anuncio llega después de que Pak viajara a China la semana pasada para asistir a los actos conmemorativos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, firmado en 1961 y considerado uno de los pilares formales de sus relaciones.

Durante esa visita, Xi recibió en Pekín a Pak y pidió «reforzar la coordinación estratégica» con Pionyang, mientras el primer ministro norcoreano afirmó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, desea desarrollar los lazos bilaterales hasta convertirlos en la «relación estratégica más poderosa».

Xi y Kim también intercambiaron el sábado mensajes de felicitación por el aniversario del tratado, en los que el mandatario chino destacó la cooperación «hombro con hombro» entre ambos países y el líder norcoreano reivindicó una amistad «irrompible».

La visita de Wang se enmarca asimismo en el nuevo impulso a los contactos tras el viaje de Estado que Xi realizó en junio a Corea del Norte, el primero en siete años, durante el cual ambos líderes acordaron abrir un «nuevo capítulo» en los vínculos bilaterales.

Durante aquel desplazamiento, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Corea del Norte, una formulación que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización norcoreana.

El acercamiento se produce además en un contexto marcado por la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú y por los esfuerzos de Pekín por reafirmar su influencia sobre su vecino.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía. EFE

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