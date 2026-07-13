Un alto mando norcoreano, expulsado del partido gobernante por sobornos

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, denunció como un «crimen político» la presunta corrupción de un alto mando militar expulsado del partido gobernante, reportó el sábado la agencia estatal de noticias.

Kim hizo los comentarios durante una reunión conjunta del Partido de los Trabajadores y el ejército en Pyongyang el viernes, dijo la agencia KCNA.

La reunión fue informada de la corrupción de Pak Hui Chol, ex subdirector encargado de asuntos organizativos de la Oficina Política General del Ejército Popular, y sus seguidores, según el informe.

Pak había recibido «una gran cantidad de sobornos» y llevaba una «vida disipada», de acuerdo con KCNA. Agregó que el partido lo destituyó de su órgano de dirección central y lo remitió a las autoridades judiciales.

«Este es un crimen político contra la línea del Partido de construir disciplina y de un acto deliberado de malversación y saqueo contra los intereses del Estado y del pueblo», según la agencia que cita a Kim en un discurso.

msp/mlm/lb