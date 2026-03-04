Un alumno de 13 años, herido a puñaladas por un compañero en un centro escolar francés

2 minutos

París, 4 mar (EFE).- Un alumno de 13 años de un centro de enseñanza secundaria de La Rochelle (oeste de Francia) resultó herido este miércoles por las puñaladas que le propinó un compañero de su misma edad, a pesar de las medidas de detección de armas blancas puesta en marcha por las autoridades francesas.

En declaraciones a los medios locales, la Fiscalía francesa, que está a cargo de la investigación por «intento de asesinato», detalló que la agresión se produjo hoy a las 9:30 hora local (8:30 GMT), al terminar una clase.

El supuesto agresor, armado con un pequeño cuchillo y que actualmente está bajo custodia policial, asestó una puñalada en el hombro y en el vientre del menor frente a varios compañeros por motivos que se desconocen en este momento.

A pesar de la importancia de las heridas, la vida del adolescente no corre peligro.

Este apuñalamiento sucede un mes después de otro producido en un establecimiento público, donde un alumno de 14 años hirió, con un cuchillo, a su profesora de artes plásticas en el sur de Francia.

En 2025, hubo hechos similares incluso más graves, cuando en junio de ese año un chaval de 14 años apuñaló hasta la muerte a la conserje en un centro del este de Francia.

Ante esa proliferación de agresiones, las autoridades francesas han intentado reforzar los cacheos aleatorios a los alumnos.

Según cifras del Ministerio de Educación francés, entre finales de marzo y diciembre de 2025 se efectuaron 12.000 cacheos que llevaron a la incautación de 525 armas blancas en centros escolares. EFE

