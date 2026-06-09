Un aluvión provocado por lluvias deja una persona fallecida en una zona andina de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 9 jun (EFE).- Un aluvión provocado por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en Ecuador dejó una persona fallecida en el municipio La Maná, de la provincia andina de Cotopaxi, informó este martes la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las lluvias en La Maná causaron también el desbordamiento del río La Viuda, por lo que personal técnico de la SNGR se trasladó al sector junto a otras instituciones del Estado para realizar las evaluaciones de afectaciones y necesidades de la población instalada en la zona.

Además, se informó de que se realizan labores de limpieza en los sectores afectados, especialmente en la vía del sector, que permanece cerrada por acumulación de lodo. Un total de 172 familias están afectadas de manera indirecta por la interrupción del acceso vial, indicó la institución estatal.

«Se moviliza maquinaria a los puntos críticos para apoyar los trabajos de recuperación de la conectividad», agregó la Secretaría de Riesgos.

La SNGR señaló que la información sobre los afectados puede variar en las próximas horas, ya que «las cifras continúan en proceso de verificación y actualización por parte de las instituciones competentes».

Las fuertes lluvias registradas en el país en las últimas horas han provocado al menos tres emergencias viales más en otras provincias andinas como Cañar y Azuay, según informó el servicio nacional de emergencias ECU-911, donde algunas carreteras se han cerrado por deslizamientos de tierra.

Entre enero y junio se han registrado 18 fallecidos y 115.611 personas afectadas por las lluvias, de acuerdo al último informe emitido el lunes por la SNGR.

Cotopaxi es la provincia en donde más personas han muerto (4), seguida por Azuay (3) y la tropical Los Ríos (3); aunque la mayor cantidad de personas impactadas (57.997) están en la costera Guayas, cuya capital es Guayaquil.

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), hasta este miércoles se prevén lluvias de moderada a alta intensidad en varias zonas del país. EFE

cbs/rf