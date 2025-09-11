Un artefacto explosivo alcanza un vehículo militar israelí en Tulkarem, Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 11 sep (EFE).- Un artefacto explosivo alcanzó este jueves un vehículo militar israelí en Tulkarem junto al muro de separación entre esta ciudad de Cisjordania ocupada e Israel, tras lo que el Ejército impuso restricciones de movimiento en la ciudad palestina.

«Durante una acción de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en la zona de Tulkarem, un vehículo militar fue alcanzado como resultado de la detonación de un artefacto explosivo en la valla de seguridad», indicó el Ejército en un comunicado.

En la nota, las Fuerzas Armadas informaron de que sus tropas rodearon luego la ciudad y realizan controles de carreteras e inspecciones en la zona.

Según medios israelíes, dos soldados resultaron heridos leves en la explosión, aunque el Ejército israelí ha declinado por el momento comentar esta información a preguntas de EFE.

Según la agencia oficial palestina Wafa, las tropas israelíes impusieron un «asedio estricto» a Tulkarem, cerrando la puerta del puente de Jabara, en la entrada sur, y bloqueando el puesto de control militar de Anab, al este, impidiendo el paso de vehículos.

Wafa añadió que las fuerzas israelíes «dispararon munición real contra residentes y automóviles», lo que dejó varios heridos, y que además «negaron» el acceso de ambulancias al área.

Tulkarem, junto con Yenín y Nur Shams, forma parte de los enclaves del norte de Cisjordania bajo fuertes operativos militares israelíes desde enero, cuando se lanzó una de las mayores incursiones en estos territorios palestinos.

Organizaciones internacionales que operan en la zona como Médicos Sin Fronteras, denuncian de forma recurrente la violencia y las restricciones a la movilidad que sufre la población local. EFE

erv-mt/rcf