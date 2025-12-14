Un asesor de Jameneí asegura que Irán «seguirá apoyando firmemente» a Hizbulá

Teherán, 14 dic (EFE).- Un asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este domingo que la República Islámica «continuará apoyando firmemente» al grupo islamista libanés Hizbulá, en medio de los esfuerzos del Gobierno del Líbano por desarmar a esta milicia y de las denuncias de interferencia de Teherán.

“La República Islámica continuará apoyando de manera firme al valioso y dedicado grupo de Hezbolá en la primera línea de la resistencia”, aseguró el asesor de Asuntos Internacionales de Jameneí, Ali Akbar Velayatí, en una reunión con el representante del grupo chií libanés en Teherán, Abdulá Safi al-Din, según informó la agencia Mehr.

Safi al-Din, por su parte, agradeció el apoyo integral de la República Islámica y aseveró que Hizbulá está preparado para defender la integridad territorial y al pueblo libanés, y que “en ningún caso dejará sus armas”.

La semana pasada, Velayatí había afirmado que la existencia de Hizbulá era más importante que el “pan y el agua” para el país de los cedros.

Irán lidera la alianza antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’, conformada, además de Hizbulá, por los palestinos de Hamás, los hutíes de Yemen y varias milicias iraquíes.

Teherán ha ayudado en las últimas décadas a financiar y armar a la formación chií, a la que el Gobierno libanés busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado tras la guerra con Israel.

El ministro de Exteriores del Líbano, Youssef Rajji, declaró recientemente en una entrevista con la cadena Al Jazeera que la influencia de Irán en el Líbano y Oriente Medio resulta “muy negativa”.

Además, definió las políticas de Teherán como “una fuente de inestabilidad” que afecta de forma constante al equilibrio regional.

Rajji señaló que el Gobierno libanés acepta abrir un diálogo con Irán si este pone fin a la financiación de “una organización ilegal” en el Líbano, en referencia a Hizbulá, después de rechazar la invitación de Irán para visitar ese país.

El canciller iraní, Abás Araqchí, dijo estar desconcertado por el rechazo de su homólogo libanés a su invitación y afirmó estar dispuesto a viajar a Beirut para mantener el diálogo bilateral. EFE

