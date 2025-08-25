The Swiss voice in the world since 1935

Un asesor de Trump afirma que EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel

El gobierno de Estados Unidos podría tomar participaciones en otras empresas después de hacerlo con el fabricante de chips Intel, dijo el lunes Kevin Hassett, principal asesor económico del presidente Donald Trump. 

Hassett, quien es director del Consejo Económico Nacional, citó los planes de Trump para un fondo soberano en una entrevista con CNBC.

«Estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones» en la industria de semiconductores u otras, indicó.

El asesor respondía a una pregunta sobre si un acuerdo anunciado recientemente en el que el gobierno de Estados Unidos tomará una participación accionaria del 10% en Intel, fue el inicio de esfuerzos más amplios hacia movimientos similares en otras industrias que el Ejecutivo ha estado financiando. 

Según el acuerdo con Intel, el gobierno recibirá 433,3 millones de acciones comunes, una participación del 9,9% en el capital de la empresa, dijo la firma en un comunicado anterior.

Esto equivale a 8.900 millones de dólares, financiados parcialmente por 5.700 millones en subvenciones otorgadas -pero aún no pagadas- bajo la Ley de CHIPS, aprobada durante el mandato de Joe Biden, que Trump ha criticado. 

Hassett dijo el lunes que «en el pasado, el gobierno federal ha estado regalando dinero» a las empresas.

Sostuvo que en función de acuerdos como el alcanzado con Intel, las acciones para el gobierno «no tienen derechos de voto». 

Eso supone que el gobierno de Estados Unidos planea mantenerse al margen de cómo se gestionan las empresas. 

En febrero, poco después de que Trump regresara a la presidencia, la Casa Blanca publicó un plan para que la economía más grande del mundo estableciera un fondo soberano.

Un fondo soberano de inversiones estatales  gestiona las reservas excedentes de un país, normalmente derivadas de los ingresos por recursos naturales o de balanza comercial, para generar retornos a largo plazo.

