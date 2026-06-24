Un asteroide de gran tamaño se aproximará sin riesgo a la Tierra este sábado, según la ESA

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París, 24 jun (EFE).- Un asteroide de varios cientos de metros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo sábado con una posibilidad de impacto nula, según informó este miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

El objeto, descubierto en 1997 y denominado (152637) 1997 NC1, podrá ser observado con telescopios pequeños e incluso con prismáticos de gran alcance, precisó el departamento de Defensa Planetaria de la ESA.

De acuerdo con sus cálculos, el cuerpo rocoso se situará a unos 2,56 millones de kilómetros del planeta, es decir, aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Su máximo acercamiento está previsto para las 13.14 CET (11.14 GMT), momento en el que alcanzará una velocidad de 8,9 km por segundo.

Los expertos de la ESA estiman que su tamaño oscila entre 750 y 1.650 metros, en función de su albedo, aunque otras evaluaciones apuntan a dimensiones algo menores.

La Agencia Espacial Europea confirmó que la probabilidad de impacto es cero, y que se trata de un paso seguro que forma parte de los acercamientos periódicos de objetos de este tipo.

El fenómeno podrá ser observado desde la Tierra con pequeños telescopios o incluso prismáticos de gran alcance, especialmente en regiones donde el cielo esté despejado, aunque la luminosidad de la Luna podría dificultar su visibilidad en el momento de mayor aproximación.

En este sentido, Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, señaló que «un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años, aunque en esta ocasión la brillante y cercana Luna podría interferir con su observación en el momento de máxima proximidad».

El asteroide será visible principalmente desde el hemisferio norte durante su acercamiento y podrá observarse desde distintas regiones del mundo durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los impactos de asteroides tan grandes son extremadamente raros, pero las rocas de tamaño pequeño y mediano son mucho más comunes en el sistema solar -y aun así pueden causar daños graves-, según datos de la ESA en su página web.

Estos asteroides, añade, a veces alcanzan la superficie terrestre, pero incluso aquellos que se desintegran en la atmósfera pueden generar explosiones aéreas, con ondas expansivas que pueden romper cristales, dañar edificios y herir a cualquiera que se encuentre cerca.

Los asteroides son antiguas rocas espaciales que quedaron de la formación del sistema solar. Se cree que trajeron moléculas complejas, y posiblemente los inicios de la vida, a la Tierra hace miles de millones de años, según la ESA. EFE

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