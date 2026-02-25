Un ataque aéreo de junta militar de Birmania mata al menos a 17 personas, según grupos locales

Un ataque aéreo llevado a cabo por la junta militar gobernante de Birmania contra un mercado rural en el oeste del país dejó al menos 17 muertos, informaron este miércoles dos grupos locales.

Birmania está sumida en una guerra civil desde que los militares dieron un golpe de Estado en 2021, lo que provocó una resistencia armada de militantes prodemocráticos organizados en guerrillas y facciones de minorías étnicas que ejercen influencia en las zonas periféricas de ese país del sudeste asiático.

El Ejército de Arakan, una organización armada etnonacionalista, declaró que 17 «civiles inocentes» fallecieron el martes en un bombardeo de la fuerza aérea de la junta contra la aldea de Yoe Ngu, en el estado de Rakhine (oeste), mientras que el grupo civil voluntario Ponnagyun Youth Association (PYA) calculó un saldo 18 muertos.

«La escena era realmente horrible, cuatro o cinco edificios fueron incendiados y muchos otros quedaron destruidos», comentó el presidente de PYA, Pyae Phyo Naing, quien se desplazó al lugar tras el ataque.

Según el joven de 23 años, «algunas personas lloraban mientras muchos cadáveres yacían esparcidos por la zona».

«Algunas personas huían del lugar, porque las casas aún estaban en llamas cuando llegamos», añadió.

Hasta el momento, ha sido imposible contactar al portavoz de la junta birmana para hablar de la situación.

