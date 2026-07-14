Un ataque aéreo israelí a una comisaría en Gaza deja ocho muertos

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La agencia de Defensa Civil de Gaza y un hospital afirmaron este martes que un ataque aéreo israelí a una comisaría en el norte de la Franja de Gaza dejó ocho muertos, entre ellos una policía.

«Ocho mártires fueron trasladados al hospital Al Shifa tras un ataque aéreo israelí contra una comisaría» situada en la parte occidental del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, informó la agencia de Defensa Civil, que actúa como servicio de rescate bajo la administración del movimiento islamista palestino Hamás.

El hospital Al Shifa, ubicado en Ciudad de Gaza, confirmó a la AFP haber recibido los cuerpos de las ocho víctimas.

En un comunicado en el que condenó el ataque, Hamás, que controla la policía de Gaza, afirmó que el jefe de la comisaría se encontraba entre los fallecidos.

El ejército israelí confirmó a la AFP que llevó a cabo un ataque en esa zona y aseguró que el objetivo eran «terroristas». No dio detalles.

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