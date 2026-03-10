Un ataque aéreo israelí contra una vivienda mata a una niña palestina en la Franja de Gaza

Gaza, 10 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a una niña palestina en un ataque aéreo contra una vivienda en la zona de Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital los Mártires de Al Aqsa.

Según esta fuente, al menos una niña murió y un número indeterminado de personas resultaron heridas tras el bombardeo de un helicóptero israelí.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

El lunes otros dos gazatíes murieron en distintos ataques israelíes contra la Franja, entre ellos la periodista Amal Shamali, según denunciaron las autoridades del enclave palestino.

«El número de periodistas martirizados asesinados por la ocupación israelí subió a 261 tras el anuncio del asesinato de la periodista Amal Shamali», recogió la Oficina de Medios del Gobierno gazatí.

Según el comunicado del Ejecutivo de la Franja, Shamali trabajaba para Qatar Radio en el enclave.

Con estas muertes, ya son más de 649 los muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre y 72.134 desde que Israel lanzara su ofensiva, entre ellos más de 21.000 niños, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

A pesar de la escalada bélica contra Irán y el Líbano, Israel mantiene su presencia en más del 50 % de la Franja y aún mata a población a pesar del alto el fuego vigente. EFE

