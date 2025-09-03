The Swiss voice in the world since 1935

Un ataque aéreo ruso en Ucrania deja a decenas de miles de personas sin electricidad

El ejército ruso disparó más de 500 drones y misiles contra Ucrania en un nuevo ataque masivo la madrugada del miércoles, que causó importantes cortes de electricidad, indicaron las autoridades locales.

Periodistas de AFP en Kiev escucharon explosiones y el estruendo de los sistemas de defensa antiaérea actuando contra los drones.

El ataque coincidió con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, donde participó en un desfile militar con su anfitrión Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Según el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, con este nuevo ataque «Putin muestra su impunidad», algo que «sin duda alguna requiere una respuesta del mundo».

Un alto funcionario de la región norteña de Chernigiv, Viacheslav Chaus, dijo que unas 30.000 personas se quedaron sin electricidad debido a que los drones alcanzaron «infraestructuras civiles».

La fuerza aérea ucraniana señaló que Moscú disparó esta vez 502 drones y 24 misiles. Funcionarios de localidades en el oeste del país dijeron que hubo varios heridos, y que resultaron dañadas tanto viviendas como infraestructuras civiles.

Los responsables de la región de Kirovogrado precisaron que cuatro empleados del servicio de ferrocarriles resultaron heridos en el ataque.

Desde el lanzamiento de su invasión en febrero de 2022, Rusia ha llevado a cabo ataques aéreos casi cada madrugada.

