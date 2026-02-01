Un ataque con dron israelí mata a un hombre en el centro de Gaza pese al alto el fuego

2 minutos

Gaza/Jerusalén, 1 feb (EFE).- Un ataque con dron israelí mató este domingo a un hombre en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde hace casi cuatro meses, según informó a EFE una fuente del hospital Mártires de Al Aqsa, a donde fue trasladado el cuerpo.

El ataque, según la misma fuente, se produjo cerca del corredor de Netzarim, fuera de la zona controlada por el Ejército israelí. Un responsable del Ministerio de Sanidad informó a EFE de que el fallecido tenía 48 años.

La agencia de noticias palestina Wafa también informó de la muerte de este hombre e indició que otras personas, sin detallar el número, resultaron heridas en el ataque.

Dicho ataque se produce después de que ayer sábado Israel matara a 32 palestinos, entre ellos al menos siete niños, en múltiples ataques por toda la Franja, en medio de la tregua que desde el 10 de octubre se mantiene en la Franja, aunque con ataques casi diarios por parte del Ejército israelí.

El Ejército reconoció haber lanzado «numerosos ataques» y dijo haber matado a «cuatro comandantes y otros terroristas» de Hamás y otro grupo miliciano palestino, la Yihad Islámica, alegando que era en respuesta a que el día anterior identificó a ocho «terroristas» saliendo de un túnel en el sur de Gaza, lo que consideró una violación del alto el fuego.

A su vez, Hamás denunció continuas violaciones de la tregua de Israel que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza ha matado a más de 500 personas durante el alto el fuego, y calificó sus argumentos para los ataques como «excusas» para «justificar las horribles masacres contra civiles». EFE

aa-mt/vh