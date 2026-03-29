Un ataque con drones provoca un incendio en un puerto ruso en el Báltico

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Un ataque con drones provocó un incendio en el puerto ruso de Ust-Luga, en el Báltico, informó este domingo el gobernador regional.

Aunque no lo reivindicó, Ucrania ha intensificado los ataques contra infraestructuras rusas en represalia a los ataques rusos contra sus infraestructuras.

«Hay daños en el puerto de Ust-Luga. No hubo víctimas», afirmó el gobernador regional Alexander Drozdenko en las redes sociales.

«Los equipos de rescate están trabajando para extinguir un incendio» en el puerto, añadió, un centro clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón.

Treinta y seis drones fueron destruidos durante la noche en la región, agregó Drozdenko.

Este mismo puerto ya sufrió daños esta semana en otro ataque reivindicado por el ejército de Ucrania, que esta semana también atacó Primorsk, otro importante puerto ruso del Báltico.

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