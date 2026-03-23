Un ataque con misiles contra una base militar pone al Ejército sirio en máxima alerta

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Redacción internacional, 23 mar (EFE).- Una base del Ejército sirio en la provincia nororiental de Hasaka fue atacada este lunes con misiles lanzados desde el vecino Irak, poniendo a las Fuerzas Armadas en estado de máxima alerta.

Un total cinco misiles fueron disparados contra esa base, ubicada cerca de la localidad de Al Yarubiye, desde las cercanías de la aldea iraquí de Tal al Hawa, según el comunicado del Ejército difundido por la agencia oficial SANA.

El Ejército sirio anunció que está coordinando con las autoridades iraquíes, cuyas fuerzas militares han iniciado operaciones de búsqueda para localizar a los responsables.

La nota advirtió que el Ejército se encuentra «en estado de máxima alerta y está preparado para defender el país y responder a cualquier agresión».

En Irak operan una seria de milicias armadas próximas a Irán que han lanzado ataques contra infraestructura del país vinculada con Estados Unidos.

Siria se ha mantenido hasta ahora al margen del actual conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que sí está afectando a otros países de la región como el Líbano, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin.

No obstante, hace tres días, el Ejército israelí atacó infraestructura militar del Gobierno sirio en el sur de dicho país ante una supuesta agresión previa de las fuerzas del Ejecutivo liderado por Ahmed al Sharaa contra población drusa en la zona de Al Sueida.

En el sur de Siria, la tensión persiste desde la llegada al poder de Al Sharaa, después de derrocar al régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, con enfrentamientos entre grupos armados locales de origen beduino contra milicias drusas, respaldadas por Israel. EFE

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