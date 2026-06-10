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Un ataque de EE.UU. deja sin agua potable a 20.000 personas, según medio iraní

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Redacción Internacional, 10 jun (EFE).- Un ataque de Estados Unidos a dos depósitos de agua en Bimani, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz, ha dejado sin agua potable a 20.000 personas, denunció este miércoles la agencia Mizan, perteneciente a la Judicatura iraní.

Estos depósitos, según la fuente, incluían un tanque de 500 metros cúbicos y otro de 2.000 que desempeñaban un papel clave en el suministro de agua potable para el sector de Bimani y la ciudad de Kuhstk.

Mizan destacó que las condiciones para los residentes se han vuelto «difíciles y críticas» ya que las temperaturas superan los 45 grados.

La televisión estatal IRIB detalló también en X que dos plantas de desalinización y el depósito de agua de Sirik fueron alcanzados en este ataque.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada. EFE

mgr/jlp

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