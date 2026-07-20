Un ataque de Ucrania contra Moscú causa 10 heridos e incendia un polo industrial

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Moscú y su región sufrieron durante la noche del domingo un gran ataque con drones ucranianos que dejó 10 heridos, entre ellos tres chinos, y provocó un incendio en un importante complejo industrial, informaron las autoridades el lunes.

Ucrania lanzó más de 400 drones contra la región de Moscú, de los cuales 85 fueron destruidos en los suburbios de la capital rusa y los demás fueron interceptados «a lo lejos», según el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin.

«Tras el ataque con drones contra la región de Moscú, diez personas resultaron heridas», entre ellas una niña de 11 años, precisó por su parte el gobernador regional, Andréi Vorobiov, en Telegram.

También resultaron lesionados tres ciudadanos chinos que fueron hospitalizados, agregó.

El funcionario informó de daños en Domodédovo, Podolsk y Odintsovo, con viviendas e infraestructuras civiles golpeadas por la caída de drones.

El ataque causó, además, un incendio en el importante complejo industrial Iuzhnie Vrata, a 30 km al sur de la capital rusa y cercano a la ciudad de Domodédovo, según informó en Telegram una funcionaria local, Yevguenia Khrustaliova.

Este polo, uno de los más grandes de Rusia, cuenta con almacenes que ocupan 600.000 metros cuadrados, afirma su sitio web oficial.

La ciudad de Domodédovo alberga uno de los aeropuertos internacionales de Moscú.

El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un expediente por «atentado» a raíz de este «ataque masivo de las fuerzas ucranianas en la región de Moscú».

Los ataques se produjeron después de que la capital ucraniana, Kiev, fuera alcanzada el fin de semana por misiles balísticos, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien lamentó un muerto y 16 heridos.

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