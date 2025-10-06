The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano mata al menos a dos personas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 6 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este lunes y otra resultó herida por un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, zona muy castigada por las continuas agresiones de Israel pese al alto el fuego de hace casi un año, informaron fuentes oficiales.

«Un ataque con un dron israelí tuvo como objetivo un coche en la carretera Zebdine en el distrito de Nabatieh, matando a dos personas e hiriendo a una», explicó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés, que no identificó a las víctimas.

Se trata de la tercera agresión de estas características en los últimos diez días, después de que tres personas murieron la semana pasada por ataques israelíes contra vehículos en el sur libanés.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.

Hasta la fecha, unas 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia desde hace dos años, según la ONU.EFE

amo-kba/amr/cg

