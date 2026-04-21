Un ataque israelí deja tres muertos en Gaza, según la Defensa Civil

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Tres personas murieron la madrugada de este martes por un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza, informó a la AFP la Defensa Civil del territorio palestino.

«Tres personas murieron durante un ataque israelí a medianoche (…) al noroeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza», aseguró Mahmud Basal, portavoz de la organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

Aviones militares israelíes también sobrevolaron el sur de la Franja durante la noche, constataron periodistas de la AFP.

El territorio palestino está devastado por la guerra desatada el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sin precedentes en territorio israelí.

La campaña de represalias de Israel ha causado al menos 72.549 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según un balance publicado el sábado por el Ministerio de Salud de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Ese saldo incluye a unos 770 palestinos muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre de un frágil alto el fuego en Gaza.

Por su parte, el ejército israelí afirma que al menos cinco de sus soldados han sido asesinados allí desde esa misma fecha.

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