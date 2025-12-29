Un ataque ruso con bombas guiadas deja un muerto y una herida en la región de Zaporiyia

Berlín, 29 dic (EFE).- Un ataque con bombas guiadas rusas causó la muerte de un hombre y heridas a una mujer en la ciudad de Oríjiv, en la región ucraniana de Zaporiyia, en el sureste del país invadido por Rusia, informaron este lunes las autoridades locales.

Según indicó en su cuenta de Telegram Iván Fedorov, jefe de la Administración Militar de la Región de Zaporiyia, el hombre, de 46 años, perdió la vida en durante el ataque, mientras que la mujer, de 49 años, recibía asistencia médica tras el bombardeo.

En la ciudad de Oríjiv, según datos de la agencia ucraniana ‘Ukrinform’, aún viven unas 700 personas pese a que la urbe encuentran cerca de la línea del frente que mantienen las Fuerzas Armadas de Ucrania y las tropas invasoras de Rusia.

El ataque en Oríjiv se produjo en una jornada en la que la Fuerza Aérea de Ucrania informó en su cuenta de Telegram del derribo en la noche del domingo a este lunes de 21 drones rusos, modelo Shahed, Gerbera y otros tipos, en el norte, sur y este del país invadido.

La Fuerza Aérea de Ucrania señaló que se habían registrado en ese ataque aéreo ruso con drones cuatro impactos en dos puntos del país. EFE

