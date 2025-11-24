Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas en Járkov

Kiev, 24 nov (EFE).- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov ha matado a cuatro personas en esta urbe del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Oleg Siniégubov.

Las víctimas son tres mujeres de 27, 41 y 69 años y un hombre de 55.

Otras trece personas, entre ellas dos menores de once y doce años, resultaron heridas en el ataque.

Según el gobernador Siniégubov, Rusia lanzó en las últimas horas contra la región de Járkov de la que es capital la ciudad homónima cerca de cincuenta drones. EFE

