The Swiss voice in the world since 1935

Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas en Járkov

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 24 nov (EFE).- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov ha matado a cuatro personas en esta urbe del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Oleg Siniégubov.

Las víctimas son tres mujeres de 27, 41 y 69 años y un hombre de 55.

Otras trece personas, entre ellas dos menores de once y doce años, resultaron heridas en el ataque.

Según el gobernador Siniégubov, Rusia lanzó en las últimas horas contra la región de Járkov de la que es capital la ciudad homónima cerca de cincuenta drones. EFE

mg/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR