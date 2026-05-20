Un ataque ruso deja dos muertos en la región ucraniana de Dnipró, afirman autoridades

afp_tickers

2 minutos

Un ataque ruso contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó dos muertos y seis heridos, informaron este miércoles autoridades militares regionales.

Este ataque se produjo después de que ucranianos y rusos intercambiaran algunos de sus bombardeos más sangrientos en meses.

«Dos personas murieron y seis resultaron heridas en el ataque ruso nocturno contra Dnipró», anunció en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.

Cinco de los heridos fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, agregó el funcionario.

Las autoridades de la región nororiental de Sumy, en tanto, informaron de al menos seis lesionados en «ataques de drones enemigos».

El jefe de la región de Sumy, Oleg Grigorov, dijo que Moscú atacó «zonas residenciales» en las comunidades de Konotop y Shostka.

Según el servicio de emergencias de Ucrania, los ataques rusos contra Odesa dañaron zonas residenciales, áreas de almacenamiento y una instalación de infraestructura crítica.

Oleg Sinegubov, jefe de la administración militar regional de Járkov, señaló que una joven de 16 años sufrió una reacción aguda de estrés tras un ataque ruso con dron en el distrito de Novobavarski.

Por separado, el Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles por la mañana que 273 vehículos aéreos ucranianos no tripulados de ala fija fueron interceptados y destruidos durante la noche anterior.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó el miércoles que un dron que se dirigía a la capital rusa fue destruido por las fuerzas de defensa antiaérea.

bur-hol/mtp/ahg/arm