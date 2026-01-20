Un ataque ruso deja miles de edificios sin calefacción en un Kiev a -14 ºC

Un ataque ruso la madrugada del martes dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los -14 °C.

El bombardeo de cientos de drones y misiles mató a por lo menos a un hombre de 50 años cerca de la capital.

Periodistas de AFP en Kiev escucharon sirenas de alerta aérea y explosiones mientras los sistemas de defensa ucranianos respondían a los drones y misiles.

Marina Sergienko, una contable de 51 años que se refugió en una estación de metro en el centro de la capital, está convencida de que los ataques rusos tienen un propósito claro.

«Desgastar a la gente, llevar las cosas a un punto crítico para que no quede fuerza, para romper nuestra resistencia», dijo Sergienko a la AFP sobre la serie de ataques que han dejado a millones de personas en la oscuridad y el frío en las últimas semanas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, arremetió contra el presidente ruso Vladimir Putin.

«El criminal de guerra Putin continúa librando una guerra genocida contra mujeres, niños y ancianos», dijo.

El ministro asegura que las fuerzas rusas han atacado la infraestructura energética durante la noche en al menos siete regiones e instó a los aliados de Ucrania a reforzar sus sistemas de defensa aérea.

«El apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania», sostuvo en las redes sociales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sugirió que podría ausentarse del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza para ocuparse de las consecuencias del ataque.

Pero mantuvo abierta la posibilidad de asistir a la reunión de líderes mundiales en la estación suiza si los acuerdos con Estados Unidos sobre su posible apoyo económico y de seguridad en la posguerra están listos para ser firmados.

– Sin calefacción –

Rusia lanzó alrededor de 339 drones de combate de largo alcance y 34 misiles en el ataque nocturno, informó la fuerza aérea de Kiev.

Zelenski afirmó que Ucrania no recibió un envío de municiones para sistemas de defensa aérea hasta la víspera del ataque.

En la madrugada del 9 de enero Rusia ya llevó a cabo uno de sus peores ataques a la red energética de Kiev desde que invadió el país hace casi cuatro años.

Ese ataque dejó a la mitad de la capital sin calefacción y a muchos residentes sin electricidad durante días bajo temperaturas glaciales.

Los colegios permanecen cerrados hasta febrero y las luces de las calles se han atenuado en un intento de preservar los recursos energéticos.

«Después de este ataque (del martes de madrugada), 5.635 edificios residenciales están sin calefacción», dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram.

Gran parte de Kiev también se quedó sin agua corriente, añadió.

«Casi la mitad de Kiev está sin electricidad en este momento», confirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Mariana Betsa.

– Ataques a otras regiones –

Otras regiones ucranianas, en particular Odesa (sur), Rivne (oeste) y Vinnytsia (centro-oeste), también sufrieron bombardeos en sus infraestructuras energéticas durante la noche, según las autoridades locales.

La compañía energética estatal Ukrenergo anunció cortes de electricidad de emergencia para estabilizar el sistema.

En la región de Rivne, más de 10.000 hogares se quedaron sin electricidad, anunció la administración regional.

Rusia bombardea el sistema energético de Ucrania desde el inicio de su invasión. Kiev lo considera un intento de minar la moral y debilitar la resistencia de los ucranianos.

El Kremlin dice que solo ataca instalaciones militares ucranianas y ha culpado a Kiev de la continuación de la guerra por negarse a aceptar sus exigencias.

La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto para dos altos funcionarios militares rusos por los ataques a la red energética de Ucrania.

Según el tribunal constituye un crimen de guerra para dañar a los civiles ucranianos.

