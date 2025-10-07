The Swiss voice in the world since 1935
Un ataque ruso deja sin luz a 61.000 hogares al oeste de Kiev

Kiev, 7 oct (EFE).- Un nuevo ataque ruso contra una infraestructura energética ucraniana ha dejado sin electricidad este martes a 61.000 abonados al sistema eléctrico en el distrito de Prilutski de la región norteña de Cherníguiv, situado a menos de doscientos kilómetros al oeste de Kiev.

“Hoy por la mañana Prilutski volvió a ser objetivo del enemigo. De nuevo tenemos un impacto en una infraestructura energética. En este momento están sin suministro eléctrico más de 61.000 abonados”, se lee en un comunicado de la empresa eléctrica de la región de Cherníguiv, que trabaja para restablecer el servicio.

La administración militar regional de Cherníguiv también ha informado del ataque a instalaciones energéticas sin dar más detalles al respecto.

Las fuerzas rusas también atacaron de madrugada infraestructuras energéticas en las regiones de Poltava, en Ucrania central, y Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia.

Rusia lleva a cabo desde hace días una nueva campaña de bombardeos contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas similar a las que en otras fases de la guerra dejaron sin luz y calefacción a millones de ciudadanos en Ucrania.

Ucrania respondió este fin de semana con un ataque contra la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera entre ambos países, que cortó el suministro a unas 40.000 personas. EFE

mg/egw/ah

