Un ataque suicida mata a tres miembros de seguridad en el suroeste de Pakistán

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Islamabad, 4 jul (EFE).- Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otros 15 resultaron heridos en un ataque suicida con un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de la Guardia Costera de Pakistán, en la provincia suroccidental de Baluchistán, informó este sábado la Policía.

El ataque tuvo lugar la noche del viernes contra el puesto de Panwan, a unos diez kilómetros de Jiwani, en el distrito costero de Gwadar, una zona estratégica por su puerto de aguas profundas y por su papel en el Corredor Económico China-Pakistán.

«Un atacante suicida estrelló un camión cargado de explosivos contra el puesto de Panwan», declaró a EFE el superintendente superior de Policía de Gwadar, Atta-ur-Rehman.

El oficial indicó que 18 efectivos del Ejército paquistaní y de la Guardia Costera estaban desplegados en el puesto en el momento del ataque.

«Dos miembros del Ejército de Pakistán y uno de la Guardia Costera perdieron la vida en el ataque, mientras que 15 efectivos resultaron heridos», añadió.

El proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) reivindicó el atentado y afirmó que la operación fue ejecutada por su Brigada Majeed, la unidad suicida del grupo separatista.

Se trata del segundo ataque suicida reivindicado por el BLA en Baluchistán en menos de dos meses.

A finales de mayo, un atentado similar con un vehículo cargado de explosivos contra un tren de pasajeros en Quetta dejó más de 50 muertos y más de 100 heridos, además de provocar el descarrilamiento de varios vagones.

Según Atta-ur-Rehman, la Policía y otras fuerzas de seguridad acordonaron la zona inmediatamente después de la explosión y abrieron una investigación para recoger pruebas e identificar a los facilitadores del ataque.

Gwadar es una ciudad de importancia estratégica para Pakistán, su puerto de aguas profundas es preeminente para las rutas regionales de comercio y energía que conectan China, Asia Central y Oriente Medio.

El puerto es, además, una pieza central del Corredor Económico China-Pakistán, un proyecto valorado en más de 60.000 millones de dólares.

Los grupos separatistas baluches acusan al Gobierno federal de explotar los recursos de Baluchistán para desarrollar otras partes del país, acusaciones que Islamabad niega y frente a las que asegura trabajar por el desarrollo y el bienestar de la población local. EFE

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