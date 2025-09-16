Un ataque ucraniano alcanza otra refinería rusa, según el Estado Mayor

2 minutos

Kiev, 16 sep (EFE).- Un ataque llevado a cabo la pasada noche por las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano alcanzó una refinería situada en la región de Sarátov de la Federación Rusa, según anunció el Estado Mayor General ucraniano en su cuenta de Telegram.

“En la zona de la infraestructura se han registrado explosiones y un incendio”, dice el comunicado, que añade que Ucrania trabaja en establecer la magnitud de los daños causados en este nuevo golpe a la industria energética rusa.

Según el propio Estado Mayor, la infraestructura atacada refinó en 2023 unas 4,8 millones de toneladas de petróleo y suministra combustible a las Fuerzas Armadas rusas.

Las autoridades rusas habían informado previamente del abatimiento durante la pasada noche de 18 drones sobre el territorio de la región de Sarátov, cuyo aeropuerto debió suspender temporalmente sus operaciones por este bombardeo de las fuerzas de Kiev.

Ucrania alcanza prácticamente cada semana refinerías y otras infraestructuras de la industria del petróleo rusa.

El objetivo de Kiev es minar la economía rusa y socavar una de las principales fuentes de financiación de la maquinaria de guerra rusa, que depende en gran medida de los ingresos que generan las exportaciones de petróleo.

Según algunas estimaciones, Ucrania ha destruido en la presente campaña de ataques alrededor del 20 % de la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa, que en las últimas semanas ha experimentado situaciones de escasez de gasolina en algunas regiones como consecuencia de las perturbaciones en el sector creadas por los bombardeos. EFE

mg/cae/cg