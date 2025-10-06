Un ataque ucraniano deja dos muertos en la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod

Dos personas murieron el lunes por cohetes ucranianos en en la ciudad rusa fronteriza de Bélgorod, tras uno de los mayores ataques nocturnos de Kiev desde el inicio de la guerra, indicaron las autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 251 drones ucranianos durante la noche, uno de las mayores cifras desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022.

El ataque con cohetes en Bélgorod, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, dejó dos muertos, informaron las autoridades.

«Un hombre murió a causa del ataque antes de que llegara la ambulancia», dijo el gobernador de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, en redes sociales, y agregó que otro hombre falleció más tarde en el hospital.

Ucrania también atacó una refinería en la región de Krasnodar, en el sur, hiriendo a dos personas, según las autoridades locales.

Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso, especialmente contra las infraestructura petroleras en lo que considera una respuesta legítima a los bombardeos diarios de Moscú contra las ciudades ucranianas y su red energética.

Estos ataques han provocado escasez de combustible en varias regiones de Rusia y el aumento del precio de la gasolina.

En Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski informó de un ataque ruso el lunes a un hospital infantil en la ciudad de Sumy.

«Afortunadamente, esta vez no hubo víctimas», escribió en redes sociales.

Durante la noche Rusia disparó 116 drones contra Ucrania, según la fuerza aérea de Kiev, que afectaron entre otros a una instalación energética en la región de Chernígov.

En la ciudad de Jersón una mujer murió en los bombardeos de primera hora, informaron las autoridades locales.

