Un atentado con bomba mata a seis policías en Pakistán en plena escalada fronteriza

Islamabad, 13 mar (EFE).- Al menos seis policías murieron y otro resultó herido este viernes en un atentado con bomba perpetrado contra un vehículo policial en el noroeste de Pakistán, el ataque con más víctimas registrado en el país desde que estalló la actual escalada bélica con Afganistán a finales del mes pasado.

«Un artefacto explosivo improvisado alcanzó a una furgoneta de la policía (…), incidente en el que seis policías, incluido el oficial al mando», murieron y otro agente resultó herido, confirmó a EFE Haseeb Ullah, funcionario del centro de control policial de Lakki Marwat. EFE

