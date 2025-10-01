Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, tras «vuelo de prueba»
Santo Domingo, 30 sep (EFE).- Un avión de la aerolínea dominicana Sky High realizó este martes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes oficiales.
La aeronave Embraer 190 realizaba un «vuelo de prueba» con siete ocupantes, informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en un comunicado.
El incidente ocurrió a las 17:20 horas local (01:20) GMT), luego de que la aeronave presentara una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.
«Las operaciones de navegación aérea y servicios aeroportuarios en Las Américas se mantienen estables y sin afectaciones», aseguró el organismo.
El Instituto de Aviación dijo que, gracias a la «oportuna» activación de los protocolos establecidos y a la «rápida» respuesta de los equipos de emergencia del aeropuerto, el aterrizaje se realizó sin que se registraran personas heridas.
El IDAC aseguró que acompaña a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) en las indagatorias sobre el aterrizaje de emergencia de la aeronave. EFE
