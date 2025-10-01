The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, tras «vuelo de prueba»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 30 sep (EFE).- Un avión de la aerolínea dominicana Sky High realizó este martes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes oficiales.

La aeronave Embraer 190 realizaba un «vuelo de prueba» con siete ocupantes, informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en un comunicado.

El incidente ocurrió a las 17:20 horas local (01:20) GMT), luego de que la aeronave presentara una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.

«Las operaciones de navegación aérea y servicios aeroportuarios en Las Américas se mantienen estables y sin afectaciones», aseguró el organismo.

El Instituto de Aviación dijo que, gracias a la «oportuna» activación de los protocolos establecidos y a la «rápida» respuesta de los equipos de emergencia del aeropuerto, el aterrizaje se realizó sin que se registraran personas heridas.

El IDAC aseguró que acompaña a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) en las indagatorias sobre el aterrizaje de emergencia de la aeronave. EFE

rsl/rao/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR