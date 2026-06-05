Un avión Boeing de Lufthansa cae sobre su morro en aeropuerto y deja varios heridos

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El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort el jueves, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

El incidente ocurrió a las 12H45 pm (10H45 GMT), justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles.

El tren de aterrizaje delantero «se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado», dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea.

Otro portavoz de Lufthansa dijo a la AFP el jueves por la noche que los heridos sufrieron únicamente lesiones leves. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El vuelo a Los Ángeles fue cancelado.

«En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave», indicó Lufthansa el jueves.

Se espera que el avión sea trasladado ya el jueves por la noche a un hangar «donde se llevarán a cabo nuevas inspecciones antes de que la aeronave sea reparada», añadió la aerolínea.

Según el sitio web Aerotelegraph, el avión dañado tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero.

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