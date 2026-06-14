Un avión chileno ayudará 11 días a abastecer de alimentos a ciudades bloqueadas en Bolivia

2 minutos

La Paz, 14 jun (EFE).- Un avión militar enviado por Chile a Bolivia con ayuda humanitaria se quedará durante 11 días en este país para apoyar el transporte de alimentos hacia las ciudades andinas bloqueadas por las protestas campesinas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, informó este domingo el viceministro boliviano de Defensa Civil, Alfredo Troche.

La nave, un C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, arribó este domingo a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, desde Santa Cruz, donde llegó el sábado procedente del país vecino con 6,1 toneladas de alimentos no perecederos, según las autoridades bolivianas.

«Es un avión Hércules, que además de traer alimentos, está poniéndose a servicio de la población boliviana para los puentes aéreos. Durante 11 días vamos a estar usando este avión gracias al Gobierno chileno», afirmó el funcionario al canal estatal Bolivia TV.

Según Troche, los vuelos con la nave chilena para transportar alimentos y medicamentos se realizarán principalmente entre Santa Cruz, La Paz, Cochabamba (centro) y Sucre (sureste) y donde sea necesario.

Esta es la segunda vez que Chile envía ayuda humanitaria tras un primer vuelo realizado en mayo pasado.

Las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Paz afectan sobre todo a La Paz y El Alto y las carreteras internacionales hacia Perú y Chile desde hace 39 días

Los bloqueos son alentados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz, Tupac Katari, y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), pero están presentes en seis de los nueve departamentos, aunque la mayoría afectan a las zonas andina y central del territorio nacional.

La crisis ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz, que asistió a la investidura del mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas. EFE

ja/av