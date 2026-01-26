Un avión con 128 venezolanos repatriados llega a Venezuela desde Estados Unidos

Caracas, 26 ene (EFE).- Un avión con 128 venezolanos repatriados aterrizó este lunes en Venezuela en un vuelo proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

En su cuenta de Telegram, detalló que, del total de retornados, 89 son hombres, 22 mujeres y 17 niños, quienes cumplieron con «todos los protocolos necesarios» para su ingreso a Venezuela.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior y Justicia publicadas en su cuenta de Instagram.

Este vuelo es el número 103 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

También, es el quinto vuelo de este año luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

El pasado viernes, un total de 182 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó entonces el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Según cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.EFE

