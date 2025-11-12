Un avión de la australiana Qantas realiza aterrizaje de emergencia por humo en la cabina

Sídney (Australia), 12 nov (EFE).- Un vuelo de la aerolínea australiana Qantas que se dirigía a Camberra (sureste) tuvo que regresar este miércoles al aeropuerto de Adelaida (sur) poco después de despegar, tras detectarse humo en la cabina, un incidente que obligó al piloto a declarar una alerta de urgencia, confirmó a EFE un portavoz de la empresa.

En la aeronave viajaban tres políticos del Partido Liberal (Liberal Party of Australia), del bloque centroderecha del país, que se dirigían a la capital australiana para asistir a unas reuniones sobre cambio climático, según informó la cadena pública australiana ABC.

Según dijo un portavoz de dicha formación a ABC, se trataba del diputado de Australia Meridional, Tony Pasin, y los senadores Leah Blyth y Andrew McLachlan.

El vuelo QF1972, un Embraer E190, despegó hacia las 6:10 hora local (19:40 GMT del martes) y dio media vuelta minutos después, cuando la tripulación percibió olor a humo. El capitán emitió una señal «PAN», que indica una situación urgente, y solicitó prioridad para aterrizar, indicó la compañía.

«El avión aterrizó sin incidentes y nuestros ingenieros revisarán el aparato durante el día», señaló un portavoz de la empresa, que precisó que todos los pasajeros embarcaron posteriormente en otro vuelo con destino a Camberra.

Una de las pasajeras explicó a ABC que poco después del despegue el humo blanco llenó parcialmente la cabina, aunque destacó la calma y el profesionalismo de la tripulación.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aterrizaje fue seguido por unidades de emergencia como medida de precaución. EFE

