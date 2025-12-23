The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un avión de Vueling de París a Ibiza aterriza de emergencia por «leve» problema técnico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 23 dic (EFE).- Un avión Airbus A320 de la compañía española Vueling que realizaba el trayecto entre París e Ibiza tuvo que realizar este martes por la tarde un aterrizaje de emergencia saldado sin incidentes debido a un problema técnico en el motor considerado de carácter «leve», informó la prensa francesa.

El aparato, que transportaba a 167 pasajeros, había partido de París a las 17 hora local y a las 19 horas tuvo que realizar el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Clermont-Ferrand Auvergne, en el centro del país.

La maniobra se llevó a cabo sin problemas y los pasajeros aguardaban para tomar otro avión que venía de Barcelona para transportarlos hasta Ibiza.

El Airbus A320 operado por Vueling quedó inmovilizado en Clermont-Ferrand Auvergne. EFE

atc/fp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR