Un avión implicado en tráfico de cocaína queda fuera de subasta en República Dominicana por falta de oferentes

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Autoridades dominicanas explicaron este jueves que el jet vinculado al caso «Air Cocaine», conocido por la incautación de 700 kilos de cocaína y el arresto de franceses en República Dominicana, quedó fuera de una subasta pública l por falta de oferentes.

En marzo de 2013 autoridades dominicanas hallaron 26 maletas cargadas de droga en la aeronave en el aeropuerto del turístico balneario de Punta Cana (este). Su destino era Saint-Tropez, en el sur de Francia, famoso por sus playas.

El caso «Air Cocaine» inspiró incluso una miniserie de Netflix.

Las autoridades dominicanas anunciaron en abril que el avión modelo Falcon 50 sería ofertado por 1,59 millones de dólares en una subasta de bienes decomisados en procesos por narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Cien de los 143 bienes ofertados, entre apartamentos, joyas y vehículos, fueron vendidos por un monto superior a 9,43 millones de dólares.

«El lote del avión privado quedó desierto por no tener oferentes. Entendemos que quizás no resultó atractivo el bien», explicó a la AFP María Alonzo, directora de prensa del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio.

Razonó que el público tuvo dudas sobre la transparencia del procedimiento. «Como fue nuestra primera subasta muchas personas estaban un poco incrédulas del proceso», agregó.

Alonzo adelantó que el jet podrá ser ofertado en otra subasta este año.

Los franceses Nicolas Pisapia, Alain Castany, Pascal Fauret y Bruno Odos -estos dos últimos pilotos- fueron condenados en República Dominicana a 20 años de prisión por tráfico de drogas, aunque siempre negaron conocer el cargamento.

Castany fue liberado por razones médicas y Pisapia obtuvo libertad condicional con prohibición de salir del país.

En 2015 Fauret y Odos huyeron de República Dominicana en una lancha hacia territorio francés en el Caribe mientras estaban en libertad bajo fianza. Fueron arrestados en Francia, donde enfrentaron un nuevo juicio.

Ambos fueron condenados a seis años de prisión, aunque finalmente fueron absueltos en 2021.

Dos responsables de la empresa francesa de alquileres de aviones SN-THS, a la que pertenecía la aeronave, fueron condenados a seis años de prisión en 2021 por «importación de estupefacientes en banda organizada».

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