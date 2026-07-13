Un avión iraní se desvía y aterriza en Al Hudeida tras bombardeos en el aeropuerto de Saná

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Saná, 13 jul (EFE).- Un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, que transportaba a una delegación de los rebeldes hutíes del Yemen desde Teherán, aterrizó este lunes en el aeropuerto de la localidad yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto de la capital controlada por los insurgentes, Saná, fuera bombardeado.

Fuentes de los hutíes informaron a EFE de que el avión llegó a Al Hudeida tras los bombardeos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, que dañaron las pistas de aterrizaje y las dejaron inutilizables, en el mismo día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta «violación de la soberanía».

Este aterrizaje marca el primer vuelo al aeropuerto de Al Hudeida desde 2015. EFE

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