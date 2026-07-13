Un avión iraní se desvía y aterriza en Al Hudeida tras bombardeos en el aeropuerto de Saná

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Saná, 13 jul (EFE).- Un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, que transportaba a una delegación de los rebeldes hutíes del Yemen desde Teherán, aterrizó este lunes en el aeropuerto de la localidad yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto de la capital controlada por los insurgentes, Saná, fuera bombardeado.

Fuentes de los hutíes informaron a EFE de que el avión llegó a Al Hudeida tras los bombardeos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, que dañaron las pistas de aterrizaje y las dejaron inutilizables, en el mismo día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta «violación de la soberanía».

Este aterrizaje marca el primer vuelo al aeropuerto de Al Hudeida desde 2015.

El lunes por la mañana, el Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció en un comunicado que las Fuerzas Armadas Yemeníes atacaron «la pista del Aeropuerto Internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní en territorio yemení».

El portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, acusó a Arabia Saudí, que desde 2015 lidera la coalición militar contra los rebeldes chiíes respaldados por Irán, de atacar el aeropuerto de la capital yemení «con varios bombardeos aéreos, poniendo fin así a la fase de desescalada».

Hasta el momento, la coalición militar capitaneada por Riad -que controla el espacio aéreo del Yemen- no ha reaccionado ante esta información.

Lo ocurrido tiene lugar en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido y la coalición sostienen que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad. EFE

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