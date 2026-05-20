Un avión militar británico, interceptado «peligrosamente» por dos cazas rusos en mar Negro

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Londres, 20 may (EFE).- Un avión de la Fuerza Aérea británica (RAF) fue «repetida y peligrosamente» interceptado por dos cazas rusos mientras sobrevolaba el mar Negro el pasado mes de abril, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.

El avión de reconocimiento británico de tipo Rivet Joint iba «desarmado» cuando fue sorprendido por los cazas rusos, pues realizaba un vuelo rutinario en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro, como parte de las operaciones del Reino Unido y sus aliados en el flanco oriental de la OTAN.

Uno de los cazas, de tipo Su-35, voló «lo suficientemente cerca» del Rivet Joint británico como para activar sus sistemas de emergencia y llegar a desactivar el piloto automático; mientras que el segundo, de tipo Su-27, llegó a cruzarse seis veces por delante del avión británico y a situarse a apenas seis metros de su punta.

El Ministerio de Defensa británico precisó que, pese a las «peligrosas» acciones rusas, el personal de la RAF mantuvo la calma y la profesionalidad en todo momento y completó el vuelo como estaba previsto.

Representantes del Gobierno británico, tanto del Ministerio de Defensa como del de Asuntos Exteriores, se presentaron esta semana en la embajada de Rusia en Londres para «condenar el comportamiento peligroso e inaceptable de los pilotos» rusos.

El ministro británico de Defensa, John Healey, aseguró que el incidente es un nuevo ejemplo del comportamiento del personal militar ruso «hacia una aeronave desarmada que opera en espacio aéreo internacional».

«Estas acciones generan un grave riesgo de accidentes y una posible escalada del conflicto», agregó Healey, que reiteró que estas acciones no disuadirán al Reino Unido de su compromiso de defender a la OTAN y sus aliados de la agresión rusa.

Estas interceptaciones se revelan apenas un mes después de que el Reino Unido informase que había detectado actividad «maliciosa» de submarinos rusos sobre infraestructura crítica de cables submarinos cerca de aguas británicas, en el Atlántico Norte. EFE

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